Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз на матч 10 апреля

«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз на матч 10 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Рейнджерс» — «Атлетик».

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Материалы по теме
«Лион» — «Манчестер Юнайтед». Рано Аморима записали в аутсайдеры
«Лион» — «Манчестер Юнайтед». Рано Аморима записали в аутсайдеры

«Рейнджерс» не без труда и не без везения вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Он выиграл только четыре из восьми матчей на групповом этапе, хотя соперники были не очень сложные. Затем повезло с соперником в 1/8 финала. Достался проблемный «Фенербахче» Жозе Моуринью, да и то пришлось повозиться.

У «Атлетика» дела идут значительно веселее. Команда продолжает прогрессировать под чутким руководством Эрнесто Вальверде. Баски были в шаге от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в Примере в одном сезоне. Выдали 16 встреч без поражений.

«Атлетик» расположился на четвёртой строчке в чемпионате Испании. Впрочем, Вальверде может раздобыть путёвку в Лигу чемпионов и другим путём — через победу в Лиге Европы. Шансов выиграть турнир у его команды будет поболее, чем у многих.

Баски скромны и неприметны. Мало забивают, особенно во встречах с соперниками сильнее. В четырёх предыдущих встречах Ла Лиги соорудили всего лишь два гола. Однако у Вальверде мощный козырь в рукаве — выдающаяся оборона. Во всех турнирах его подопечные пропустили только 39 мячей, хотя провели уже больше 40 встреч. Потерпели всего лишь восемь поражений.

Материалы по теме
«Будё-Глимт» — «Лацио». Извини, Хайкин. История с позором Моуринью не повторится
«Будё-Глимт» — «Лацио». Извини, Хайкин. История с позором Моуринью не повторится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android