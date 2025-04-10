«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз на матч 10 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Рейнджерс» — «Атлетик».

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

«Рейнджерс» не без труда и не без везения вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Он выиграл только четыре из восьми матчей на групповом этапе, хотя соперники были не очень сложные. Затем повезло с соперником в 1/8 финала. Достался проблемный «Фенербахче» Жозе Моуринью, да и то пришлось повозиться.

У «Атлетика» дела идут значительно веселее. Команда продолжает прогрессировать под чутким руководством Эрнесто Вальверде. Баски были в шаге от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в Примере в одном сезоне. Выдали 16 встреч без поражений.

«Атлетик» расположился на четвёртой строчке в чемпионате Испании. Впрочем, Вальверде может раздобыть путёвку в Лигу чемпионов и другим путём — через победу в Лиге Европы. Шансов выиграть турнир у его команды будет поболее, чем у многих.

Баски скромны и неприметны. Мало забивают, особенно во встречах с соперниками сильнее. В четырёх предыдущих встречах Ла Лиги соорудили всего лишь два гола. Однако у Вальверде мощный козырь в рукаве — выдающаяся оборона. Во всех турнирах его подопечные пропустили только 39 мячей, хотя провели уже больше 40 встреч. Потерпели всего лишь восемь поражений.