«Барселона» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.96.

«Эти команды уже встречались друг с другом на групповой стадии. И тогда на выезде «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Получился такой качельный матч, и Ферран Торрес в итоге всё решил.

«Барса», конечно, играет гораздо убедительнее и увереннее в этом сезоне, чем дортмундская «Боруссия», у которой уже произошла смена тренера. Флик как немецкий тренер прекрасно знает все сильные стороны «Боруссии». И в целом против неё он успешно играл, будучи тренером «Баварии». Ну и даже несмотря на то, что «Барселона» не дожала «Бетис», хотя моментов создала предостаточно, физически команда выглядит хорошо.

Физически команда бежит, борется, здорово действует в прессинге. И я думаю, что «Барселона» в матче с «Боруссией» явный фаворит. Тут ещё и правило бывших — Роберт Левандовски вполне может отличиться в матче против своей бывшей команды. «Баварии» он уже забил. Вот теперь надо расчехлиться и забить в ворота «Боруссии». В этом сезоне, откровенно говоря, «Барселона» просто сильнее, чем дортмундская «Боруссия», которая играет очень нестабильно, неуверенно, амплитудно.

«Барселона» дома вполне может этим воспользоваться. И если не подведёт реализация, проблем у неё в этом матче быть не должно. Мой прогноз — победа «Барселоны» с форой (-1.5) в первом домашнем матче против «Боруссии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. И как бонус я бы рассмотрел гол Роберта Левандовски за 1.8. Своим забивать — это нормально в современном футболе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».