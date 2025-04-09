«Барселона» — «Боруссия» Д: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.72.

«Я не изменю своё мнение, что на данный момент «Барса» — лучшая команда Европы, она делит этот титул вместе с «ПСЖ». И в атакующих действиях каталонцы очень сильны, когда все лидеры собраны на поле.

«Дортмунд» в последнее время чуть добавил в результатах, организации и качестве игры, а исполнители там были. Но на поле «Барселоны» хозяйничать будут, конечно же, каталонцы. «Барса» в своём оптимальном составе намного сильнее «Дортмунда». При этом я думаю, что «Боруссия» забьёт: поймает «Барсу» на «вне игры». Но команда Флика выиграет.

Отсюда мой прогноз: победа «Барселоны» через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».