Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд, 1/4 Лиги чемпионов. В этой паре явный фаворит, конечно же, «Барселона». Хозяева имеют великолепную серию матчей без поражений, 22 игры в разных турнирах и 18 побед. Феноменальный результат. В Ла Лиге каталонцы идут на первом месте, опережают «Реал» на четыре очка.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все лучшие футболисты живы и здоровы, так что у «Барселоны» всё в порядке. Но, возможно, устали. Это было видно в последней домашней игре против «Бетиса». Взломать массированную оборону гостей «Барсе» не удалось. На быстрый гол «Барсы», а Гави забил на седьмой минуте, игрок «Бетиса» Натан буквально через 10 минут ответил результативным ударом головой после подачи углового. И с 17-й минуты игра проходила практически постоянно на половине поля гостей, но счёт на табло не изменился.

Уверен, что-то похожее, а именно доминирование хозяев на поле, мы будем наблюдать и в матче с «Боруссией». Команды уже встречались в групповой стадии Лиги чемпионов — 2024/2025 в декабре прошлого года. Но это было в Дортмунде — 81 000 зрителей увидели остроатакующий футбол, в котором было забито пять мячей. Победу одержали гости со счётом 3:2. И, что самое интересное, все пять мячей были забиты во втором тайме.

И в этом матче я предлагаю прогноз «самый результативный тайм — второй» за 2.05», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Боруссия» Д. У Флика творческий кризис? Не смешите!
«Барселона» — «Боруссия» Д. У Флика творческий кризис? Не смешите!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android