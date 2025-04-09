«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд, 1/4 Лиги чемпионов. В этой паре явный фаворит, конечно же, «Барселона». Хозяева имеют великолепную серию матчей без поражений, 22 игры в разных турнирах и 18 побед. Феноменальный результат. В Ла Лиге каталонцы идут на первом месте, опережают «Реал» на четыре очка.

Все лучшие футболисты живы и здоровы, так что у «Барселоны» всё в порядке. Но, возможно, устали. Это было видно в последней домашней игре против «Бетиса». Взломать массированную оборону гостей «Барсе» не удалось. На быстрый гол «Барсы», а Гави забил на седьмой минуте, игрок «Бетиса» Натан буквально через 10 минут ответил результативным ударом головой после подачи углового. И с 17-й минуты игра проходила практически постоянно на половине поля гостей, но счёт на табло не изменился.

Уверен, что-то похожее, а именно доминирование хозяев на поле, мы будем наблюдать и в матче с «Боруссией». Команды уже встречались в групповой стадии Лиги чемпионов — 2024/2025 в декабре прошлого года. Но это было в Дортмунде — 81 000 зрителей увидели остроатакующий футбол, в котором было забито пять мячей. Победу одержали гости со счётом 3:2. И, что самое интересное, все пять мячей были забиты во втором тайме.

И в этом матче я предлагаю прогноз «самый результативный тайм — второй» за 2.05», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».