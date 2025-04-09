«Барселона» — «Боруссия» Д: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.81.

«В Барселоне состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией».

«Барселона» демонстрирует впечатляющую форму в текущем сезоне. Под руководством Ханси Флика команда лидирует в Ла Лиге и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде каталонцы уверенно обыграли «Бенфику» с общим счётом 4:1. В составе «Барселоны» выделяется бразильский форвард Рафинья, забивший 11 голов и отдавший пять результативных передач в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Боруссия» испытывает трудности в текущем сезоне, занимая восьмое место в Бундеслиге. В 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы с трудом прошли «Лилль», сыграв вничью 1:1 дома и победив 2:1 на выезде. К тому же команда столкнулась с серьёзной потерей: ключевой защитник Нико Шлоттербек выбыл до конца сезона из-за травмы. Серу Гирасси из «Боруссии» показывает высокую результативность, имея на своем счету 10 голов и четыре ассиста.

«Барселона» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и создать комфортный задел перед ответной встречей. Поставим на исход: победа «Барселоны» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».