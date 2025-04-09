Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Боруссия» Д: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Испании

«Барселона» — «Боруссия» Д: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.81.

«В Барселоне состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» демонстрирует впечатляющую форму в текущем сезоне. Под руководством Ханси Флика команда лидирует в Ла Лиге и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде каталонцы уверенно обыграли «Бенфику» с общим счётом 4:1. В составе «Барселоны» выделяется бразильский форвард Рафинья, забивший 11 голов и отдавший пять результативных передач в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Боруссия» испытывает трудности в текущем сезоне, занимая восьмое место в Бундеслиге. В 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы с трудом прошли «Лилль», сыграв вничью 1:1 дома и победив 2:1 на выезде. К тому же команда столкнулась с серьёзной потерей: ключевой защитник Нико Шлоттербек выбыл до конца сезона из-за травмы. Серу Гирасси из «Боруссии» показывает высокую результативность, имея на своем счету 10 голов и четыре ассиста.

«Барселона» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и создать комфортный задел перед ответной встречей. Поставим на исход: победа «Барселоны» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Боруссия» Д. У Флика творческий кризис? Не смешите!
«Барселона» — «Боруссия» Д. У Флика творческий кризис? Не смешите!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android