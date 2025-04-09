«Барселона» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Уверен тут в победе каталонцев, даже несмотря на их неудачу на выходных.

В прошлом туре Ла Лиги команда Флика потеряла очки. Произошло это в чемпионате аж впервые с середины января – такая длинная серия побед у «Барсы» была. Но я бы сказал, что сейчас противник был достойный – «Бетис», который до этого тоже шёл на серии побед. Собственно, они вдвоём с сине-гранатовыми имели серии викторий единственные в турнире.

И эти их серии прервались – ничья 1:1. Оба клуба быстро забили по голу друг другу, уже к 17-й минуте. Само собой, «Барса» больше давила, моменты имела, но «бетикос» грамотно отзащищались. Впрочем, по этой неудаче судить о нынешней форме каталонцев не нужно, конечно. Хватает того факта, что в 2025 году, а это уже более трёх месяцев, команда не проигрывает. В разных турнирах она только пару раз сыграла вничью.

И, я думаю, «Боруссия» сейчас была бы просто счастлива иметь такую же статистику, как у её соперника. Но у команды Ковача всё намного хуже обстоит. Очень часто в этом сезоне она терпит неудачи, в Бундеслиге уже давно идёт в середине таблицы, не попадает в еврокубки пока.

Но в последних играх дортмундцы, кажется, начали исправлять ситуацию. Обыграли они как раз двух своих конкурентов в борьбе за финиш в топ-6 – 3:1 с «Майнцем» и 4:1 с «Фрайбургом». До этого, правда, были два поражения подряд — от «Лейпцига» (0:2) и «Аугсбурга» (0:1).

Конечно, я бы не делал сильный акцент именно на последних матчах соперников. Ничья «Барселоны» и две победы «Боруссии» ещё ничего не говорят. Каталонцы сильнее, тут они ещё и дома играют. Отлично в этом сезоне выглядит клуб, явно он рассчитывает как минимум на выход в финал.

Ставлю на победу «Барселоны» со счётом 2:1 с коэффициентом 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».