«Барселона» — дортмундская «Боруссия»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.93.

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» проведут первую игру в четвертьфинале Лиги чемпионов. У немецкого коллектива и так мало шансов на успех в их паре. А тут ещё и матч будет выездным, в Испании. Так что я уверен в успехе команды Флика.

«Боруссия» не так плохо провела последние встречи. В Бундеслиге она обыграла достаточно сильных соперников: «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1). Да, статус этих команд ниже. Однако сейчас они проводят сезон лучше «жёлто-чёрных», стоят выше в таблице. Сама «Боруссия» пока даже в еврокубки не попадает. Очень слабый сезон в исполнении клуба, который мы обычно привыкли видеть, как минимум, в топ-3.

А вот «Барселона» подтверждает все ожидания от своих выступлений. Она даже их где-то превосходит. Мы уже привыкли, что перед нами не «сине-гранатовые» десятилетней давности. Однако в этом сезоне отличные результаты демонстрирует коллектив. Пока во всех турнирах он добивается успехов: лидирует в Примере, победил в Суперкубке, в Кубке Испании вышел в финал, в 1/2 пройдя «Атлетико», а в ЛЧ тоже «Барса» стремится к успеху.

Пути в этой ЛЧ у них были немного разными. Но, пожалуй, объединяет их тот факт, что в плей-офф сильной оппозиции у них не было. Так, «Боруссия» играла с двумя крепкими командами, которые на далёкий проход в ЛЧ явно не рассчитывали, — со «Спортингом» и с «Лиллем». А «Барселона» и вовсе напрямую вышла в 1/8 финала, где ей выпало играть с другим португальским клубом — «Бенфикой». И стоит отметить, что каталонцы со своим оппонентом справились лучше, победили в обеих встречах. «Боруссия» же по разу и с тем, и с другим соперником ещё вничью играла.

В общем, не вижу тут особой интриги. «Боруссия» проводит проблемный сезон, сменила уже тренера недавно, в Бундеслиге рискует финишировать за пределами еврокубковой зоны. У «Барселоны» же всё с точностью до наоборот. Плюс, за каталонцев ещё играет Роберт Левандовски, который выйдет на поле против своей бывшей команды. Тоже дополнительная мотивация», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».