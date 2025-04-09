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«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Париже
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Разумеется, Париж заходит как фаворит в эту пару, по-другому и быть не может. Команда – гранд мирового футбола, ещё и праздник большой – «ПСЖ» уже выиграл чемпионат.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но это будет очень тяжёлая игра для «ПСЖ», Унаи Эмери не проигрывает уже давно, с конца февраля — только победы. В Лиге чемпионов команда играет достаточно уверенно и результативно, причем в семи из восьми случаев забивает после перерыва. Поэтому я думаю, что мощнейшая группа атаки «Астон Виллы» очень даже сильно потревожит весь «Париж».

Поэтому, на мой взгляд, в этой встрече вполне уместно посмотреть на ставку «обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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