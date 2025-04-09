«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Разумеется, Париж заходит как фаворит в эту пару, по-другому и быть не может. Команда – гранд мирового футбола, ещё и праздник большой – «ПСЖ» уже выиграл чемпионат.

Но это будет очень тяжёлая игра для «ПСЖ», Унаи Эмери не проигрывает уже давно, с конца февраля — только победы. В Лиге чемпионов команда играет достаточно уверенно и результативно, причем в семи из восьми случаев забивает после перерыва. Поэтому я думаю, что мощнейшая группа атаки «Астон Виллы» очень даже сильно потревожит весь «Париж».

Поэтому, на мой взгляд, в этой встрече вполне уместно посмотреть на ставку «обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».