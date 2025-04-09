«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Игоря Семшова на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.94.

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике недавно обеспечил себе 13-й титул чемпиона Франции и стремится к достижению требла в этом сезоне. В атаке выделяется Усман Дембеле с семью голами и одной передачей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. У «ПСЖ» отсутствует капитан Маркиньос из-за дисквалификации, а участие Ли Кан Ина под вопросом.

«Астон Вилла» под руководством бывшего тренера «ПСЖ» Унаи Эмери показывает стабильные результаты в Премьер-лиге и заслуженно дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ключевыми игроками команды являются Маркус Рашфорд и Морган Роджерс, последний отметился тремя голами и тремя передачами в текущем турнире. У «Астон Виллы» Росс Баркли не сыграет из-за травмы.

Учитывая домашнее поле и текущую форму, «ПСЖ» является фаворитом матча. Поставим на исход: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».