«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 9 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «ПСЖ» 2:1 за 7.20.

«Интересная пара, два клуба, идущие на серии побед. Но верю тут больше в успех команды Энрике.

Обе команды доказывали свой высокий уровень недавно в матчах с сильными соперниками. У «ПСЖ» в Лиге 1 равной оппозиции пока так и нет, «Марсель» и «Монако» не справились с этой задачей. Так что на прошлых выходных парижане стали досрочно чемпионами, там интриги никакой не было.

А вот в Лиге чемпионов, конечно, уже доказал «ПСЖ», что готов бороться за титул. В 1/16 соперник у него был простой, «Брест», там тоже всё было заранее понятно. А вот в 1/8 финала клубу уже выпало играть с «Ливерпулем». И вот в их паре далеко не всё так однозначно виделось, может быть, чуть больше даже «красные» являлись фаворитами. Но две отличные игры провели парижане, заслуженно прошли дальше — 0:1 и 2:0. Особенно в первой встрече доминировал представитель Франции, должен был выигрывать с отрывом в счёте.

У «Астон Виллы» пока путь в ЛЧ был проще. Собственно, групповой раунд клуб провёл лучше, благодаря чему напрямую прошёл в 1/8 финала. И там ему ещё не такой сложный соперник попался — «Брюгге». Его подопечные Эмери, конечно, прошли — 3:1 и 3:0. Но вот в АПЛ, конечно, сложных матчей у коллектива намного больше, это не Лига 1. И недавно «львы» справлялись с сильными оппонентами. Так, на выходных они одолели «Ноттингем Форест», который идёт третьим в турнире (2:1). До этого ещё «Брайтон» был обыгран — 3:0.

Поэтому я бы не сказал, что сильно повезло с соперником «ПСЖ» тут. «Астон Виллу» ещё и возглавляет Эмери — специалист по победам в еврокубках. И если бы не матчи с «Ливерпулем» в предыдущем раунде плей-офф, я, может быть, ещё задумался бы, кому тут отдавать предпочтение. А так — верю в класс игроков парижан, в их сыгранность», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».