«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Париже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.99.

«Есть два главных факта, которые для меня говорят в пользу представителя Франции. Во-первых, даже на примере Лиги 1 мы видим, что клуб проводит отличный сезон и находится в хорошей форме. Ведь на прошлых выходных он досрочно стал чемпионом, да, за почти два месяца до окончания сезона. Возможно, футболисты отмечали это событие. Но я уверен, что там все профессионалы, которые не давали себе сильно расслабиться, зная, что им предстоит игра в ЛЧ. Да и тренер Луис Энрике довольно строгий, любит дисциплину.

Во-вторых, «ПСЖ» в 1/8 финала не просто прошёл «Ливерпуль», а доминировал над ним. Первая их игра и вовсе вышла аномальной — парижане имели огромное количество моментов, но забить так и не смогли. «Ливерпуль» же отличился чуть ли не после первого удара в концовке встречи. В ответной встрече команду Энрике было уже не остановить — она выиграла 2:0 и прошла дальше.

Может ли «Астон Вилла» похвастаться подобными достижениями? Конечно, нет. Даже в Лиге чемпионов в плей-офф особых «подвигов» она не совершала, в 1/8 финала обыденно прошла «Брюгге» (3:1 и 3:0), соперника явно более слабого, чем «Ливерпуль». В Премьер-лиге команда Эмери тоже особо звёзд с неба не хватает, пока просто борется за попадание в еврокубки, даже не за топ-4, как было иногда раньше.

Так что я тут просто уверен в «ПСЖ». Команда явно намерена побороться за трофей», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».