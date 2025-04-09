«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Егора Титова на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.65.

«Я вижу серьёзные проблемы в обороне «ПСЖ». Возвращается команда назад очень тяжело. При потере мяча не все с желанием бегут отбирать, если это происходит не у чужой штрафной. А четвёрка защитников, на мой взгляд, выглядит не очень убедительно, тот же Маркиньос уже чуть сбавил в кондициях.

Я думаю, «Астон Вилла» обязательно несколько раз убежит и забьет один-два мяча. У меня даже сомнений нет особых в этом. Стоит посмотреть прошлые матчи команды Луиса Энрике в Лиге чемпионов — у всех хватало моментов. А «Вилла» сейчас семь или восемь раз подряд победила. Кто-то скажет: да кого они там обыгрывали, но в АПЛ просто так никого не обыграешь.

В то же время, конечно, атака «ПСЖ» невероятно сильна. И такого невезения, как с «Ливерпулем» дома, не будет. Поэтому возьму «обе забьют и тотал больше 3.5». Может быть и 2:2, и 4:1. Но всухую «ПСЖ» не выиграет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».