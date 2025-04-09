БЕТСИТИ — самый надёжный букмекер!

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Компания стала победителем престижной «Премии РБ». Церемония проходила в шестой раз в истории. Вручение наград состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

БЕТСИТИ одержал победу в номинации «Самый надёжный букмекер» впервые в истории.

— Для нас эта премия означает надёжную работу наших сотрудников и доверие наших клиентов. Мы очень рады оправдывать ваши ожидания, играть по правилам и быть самым надёжным букмекером в России, — сказал на вручении награды СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Премия РБ» – престижная международная премия в области спорта и букмекерства. Премия вручается лучшим букмекерским компаниям, СМИ, журналистам, спортсменам – лидерам индустрии спорта и беттинга.

Почетным гостем «Премии РБ» стал легендарный футболист, чемпион мира и Европы Франческо Тотти.

Среди лауреатов и номинантов премии — футболисты Константин Тюкавин и Алексей Батраков, теннисистка Мирра Андреева, хоккеист Александр Овечкин, функционеры Максим Митрофанов, Андрей Кириленко и Роман Бабаев.

БЕТСИТИ была основана 31 марта 2003 года и уже 22 года находится в числе самых лучших и надёжных букмекеров России. В прошлом году компания на «Премии РБ» получила награды за «Лучшие коэффициенты» и «Лучшую программу лояльности».

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