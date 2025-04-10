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Названы шансы «Челси» победить «Легию» в Польше

Названы шансы «Челси» победить «Легию» в Польше
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В четверг, 10 апреля, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, Польша, состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций «Легия» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 63% вероятности.

Победа «Легии» оценивается в 5.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.30.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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