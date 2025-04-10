«Легия» — «Челси»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги конференций «Легия» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 3.5 гола за 2.43.

Из семи последних матчей в разных турнирах подопечные Энцо Марески выиграли пять при единственном поражении в дерби с «Арсеналом», который недавно разгромил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Ещё была нулевая ничья с «Брентфордом». Однако важнее здесь то, что команда редко пропускает.

На данном отрезке «Челси» пропустил всего два мяча. Забитых тоже мало — всего девять, четыре из которых пришлись на скромнейший «Саутгемптон». И всё же это кажется непосильной задачей для «Легии». Дело в том, что польская команда менее стабильна, хотя зачастую играет против более слабых соперников.

Например, с трудом прошла «Мольде» на прошлой стадии Лиги конференций. А в родной польской Экстралиге занимает всего лишь пятую строчку, отставая от лидера более чем на 10 очков. Усугубляет ситуацию дисквалификации защитников Артура Енджейчика и Яна Зюлковского, регулярно выходящих в старте.

Конечно, о крупной победе здесь говорить не приходится, если учитывать невысокую результативность «Челси» и гостевой статус. Однако рассчитывать на скромную рядовую победу лондонский клуб может. На классе, так сказать. Ожидаем что-то вроде 2:0 в пользу более именитого соперника.