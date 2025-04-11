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Стали известны шансы «Спартака» победить махачкалинское «Динамо»

Стали известны шансы «Спартака» победить махачкалинское «Динамо»
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11 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.53, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

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