«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх.

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.07.

Махачкалинское «Динамо» — далеко не самый удобный соперник. У многих возникают с ним проблемы из-за того, что Хасанби Биджиев прекрасно организовал игру в обороне. В 23 встречах чемпионата России его подопечные пропустили только 25 мячей. Со «Спартаком» в первом круге сыграли вничью — 1:1.

Впрочем, махачкалинцы очень зависимы от поддержки родных болельщиков. Дома выступают с особым рвением и воодушевлением, в гостях же совсем невзрачны. Выиграли только один из выездных 11 матчей в РПЛ. Забили всего-навсего четыре мяча, в то время как пропустили — 14.

Москвичи потеряли очки во встречах с «Рубином» и «Ахматом» в гостях. А дома лучше подопечных Станковича не выступает ни один клуб РПЛ. Выиграли 9 из 12 матчей первенства. Забили 28 мячей, пропустили всего восемь. Как видно, крепости в защите у них тоже предостаточно.

Вряд ли встреча получится слишком результативной, но победить красно-белые должны. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается за 2.07.

Дело ведь не только в сложных выездах. Между неудачно сложившимися играми затесалась победа над «Зенитом» (2:1). Станкович тщательно готовил подопечных ко встрече с петербуржцами. Дальше будет попроще. Вполне вероятно, «народная команда» организует новую победную серию.