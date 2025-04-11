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Названы шансы «Милана» прервать безвыигрышную серию

Названы шансы «Милана» прервать безвыигрышную серию
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11 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Удинезе» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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В трёх последних матчах во всех турнирах миланцы потерпели одно поражение при двух ничьих.

Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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