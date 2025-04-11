«Удинезе» — «Милан»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

11 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Удинезе» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.