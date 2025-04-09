БК «Леон» — лауреат международной Премии РБ 2025

БК «Леон» стала победителем в рамках Международной Премии РБ. Большинство экспертов единогласно проголосовали за букмекера в номинации «Лучшая пресс-служба БК».

Жюри премии отметило, что букмекерская компания проделала большую работу в медиа, выстроила эффективную коммуникацию со средствами массовой информации и лидерами мнений в сфере беттинга. Кроме того, БК «Леон» совместно с партнёрами реализовала множество спецпроектов и продолжает совершенствовать механики взаимодействия с аудиторией. Именно поэтому большинство голосов жюри в номинации «Лучшая пресс-служба БК» было отдано БК «Леон».

«Мы рады вновь стать лауреатами Международной Премии РБ. Хочется поблагодарить организаторов за её проведение и отметить значимость подобных мероприятий — они способствуют развитию индустрии.

Победа в номинации «Лучшая пресс-служба БК» говорит от том, что БК «Леон» находится на правильном пути. На рынке много достойных игроков, и мы рады, что нам удалось провести работу, которую отметило уважаемое жюри.

Перед нами, как и всегда, стоят амбициозные задачи, и мы нацелены сделать всё, чтобы сохранить взятый вектор и приумножить результаты», — сказала PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова.

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