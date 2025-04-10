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«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.52.

«Игра в Лионе будет достаточно томной. «Лион» только что здорово сыграл с «Лиллем» и, проигрывая, всё-таки забрал своё. Конечно, посматривает на Лигу чемпионов через свой французский чемпионат. Но и здесь, думаю, «Лион» действительно в предвкушении игры с «Манчестер Юнайтед», который сейчас абсолютно непредсказуем.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МЮ» только что провёл скучное дерби с «Сити», но, если сравнивать обе команды из Манчестера, «Юнайтед» был поинтереснее. Надо сказать, что постепенно Рубен Аморим показывает то, чего хочет от своей команды. Но это довольно длительный процесс, поэтому сразу не получится. Единственный шанс что-то выиграть в этом сезоне — пройти до конца в Лиге Европы и попасть в Лигу чемпионов. Потому что по итогам АПЛ сделать это уже невозможно. А здесь «МЮ» нацелен. Думаю, они приедут решать стратегическую задачу во Францию, потому что соперник коварен и достаточно серьёзен.

Считаю, что Аморим и футболисты «МЮ» приедут с мыслью не проиграть. Мне кажется, что это у них получится. Тем более что 7 из последних 10 матчей «Лиона» с английскими командами на его территории заканчивались вничью. Вот и я пойду туда же — ничья в матче «Лион» — «МЮ». Стратегически очень важно «Манчестеру» не проиграть. «Лион» всё-таки слабее. Но посмотрим, что из этого выйдет. Считаю, что в этой игре будет ничья», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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