«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Лиона» с форой (0) за 1.90.

«Лион» проводит непростой сезон, но, несмотря на колоссальные финансовые проблемы, промежуточные результаты не так плохи. В чемпионате Франции в последнем туре обыграли прямого конкурента в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, «Лилль», — 2:1 и сейчас в двух очках от группового этапа и в одном — от квалификации. Да и в Лиге Европы всё неплохо, шестое место в группе и прямая путёвка в 1/8 финала. Там им достался скромный румынский «ФКСБ», и французы проблем не испытали, общий счёт 7:1 говорит сам за себя.

Теперь «Лион» ждёт испытание иного уровня — некогда грозный «Манчестер Юнайтед». Сейчас англичане скорее вызывают улыбку у поклонников других команд и грусть — у своих фанатов. Посудите сами, прямо сейчас в чемпионате Англии «красные дьяволы» занимают 13-е место! Вылет им не грозит, но и в еврокубки через АПЛ не пробиться. В других внутренних турнирах страны «Юнайтед» давно закончил выступление. Потому теперь Лига Европы — их главная цель на концовку сезона, а победа в ней даёт путёвку в Лигу чемпионов.

За последние лет 10 в плей-офф еврокубков «Манчестер Юнайтед» вылетал исключительно от испанских команд, последний раз было иначе в сезоне-2013/2014, когда это сделала «Бавария». Поэтому англичане — фавориты пары, но дома «Лион» обязан преподнести сюрприз, иначе ехать в Манчестер будет бессмысленно, да и на своём стадионе французы смотрятся неплохо, даже «ПСЖ» было непросто», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».