«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Да, ставить на «красных дьяволов» в этом сезоне часто «гиблое дело». Но учитывая то, как английский клуб проводит еврокубок, велики шансы его прохода и в полуфинал.

Можно сказать, что Лига Европы — единственный турнир в этом сезоне, где «Ман Юнайтед» выглядел хоть как-то достойно. Клуб неплохо провел групповой этап, финишировал высоко. Взять хотя бы статистику проигрышей — их вообще не было, только три ничьи. Все другие клубы в ЛЕ хотя бы раз проигрывали.

Затем в 1/8 финала команда Аморима встречалась с «Реалом Сосьедад». И казалось, что на этом турнир вполне может и закончиться для «красных дьяволов». Но и тут клуб показал характер, сперва на выезде не проиграл (1:1), а затем дома «добил» испанцев — 4:1. Да, судейские решения явно помешали «Сосьедаду» в ответной встрече. Но как по мне, «МЮ» бы и так выиграл, возможно, не с таким крупным счетом просто.

«Лион» схожим образом пока проводил эту Лигу Европы. В группе он финишировал на несколько позиций ниже «МЮ», проиграл один раз коллектив, остальные были победы и ничьи. А в 1/8 финала «львам» выпал относительно простой соперник — «ФКСБ». У представителя Лиги 1 проблем с ним не возникло — 3:1 и 4:0.

Если же рассматривать то, как они проводят сезон, а в частности, выступают в чемпионате, то у «Лиона» дела обстоят намного лучше. С него и проще начать. Само собой, все фанаты боялись, что «ткачи» повторят «кошмарное» начало прошлого сезона, когда коллектив долго не выигрывал, шел последним и всерьез претендовал на вылет. Но по итогу, он смог подняться аж в еврокубковую зону. Этот сезон «ткачи» проводят спокойнее, намного стабильнее выступают, идут сейчас на пятой строчке и борются за финиш даже на втором месте — отставание насчитывает всего четыре балла, правда, конкуренция высокая.

Ну а про проблемы «Ман Юнайтед» не говорит только ленивый. Понятно, что сезон уже давно провален, была смена тренера. И с перспективным Рубеном Аморимом резкого улучшения результатов не случилось. Португалец пришел перестраивать коллектив, на компромиссы он не соглашался. В итоге, очень тяжело команде, не может она пока полноценно перестроиться.

Впрочем, какие-то подвижки уже видны. Начинает стабильнее «Юнайтед» выступать, уже не только теряет очки. Так что к этому матчу клуб подходит в неплохой форме. Он на прошлых выходных в дерби снова не проиграл, пусть и «Ман Сити» сейчас тоже испытывает много проблем.

Я все-таки тут пока не буду выбирать победителя. Как по мне, «Лион» не так плох, а «МЮ» и вовсе терять нечего уже. В первом матче они сыграют вничью — точный счет 1:1 за 5.40», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».