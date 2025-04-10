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«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги Европы

«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Атлетик».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 1.80.

«Бильбао в последних матчах играет вничью, но при этом очень строго в обороне. «Рейнджерс» сложно оценивать и сравнивать с соперником по играм чемпионата Шотландии. Но сама команда довольно-таки сильная. Особенно при своих трибунах, которые всегда гонят вперёд, что мы часто видим в еврокубках.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик» на выезде в еврокубках смотрится не лучшим образом. Поскольку это первый матч, «Атлетику» достаточно не проиграть, и ничьей баски будут довольны. А «Рейнджерс» для того, чтобы пройти дальше, надо обязательно выигрывать.

Поэтому я думаю, что сыграет ставка на 1X: победа «Рейнджерс» или ничья. «Атлетик» не выиграет и всё отложит на вторую встречу», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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