«Рейнджерс» — «Атлетик»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Глазго

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Атлетик».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 1.83.

«Глазго Рейнджерс» вновь остался без титула чемпиона Шотландии, но тут не стоит удивляться. Начиная с сезона 2010/2011 «Селтик» лишь раз позволил своему принципиальному сопернику опередить себя, но и это было уже 4 года назад. Поэтому все силы команда Барри Фергюсона теперь бросит на Лигу Европы.

Групповой этап шотландцы прошли неплохо, завершив его в первой восьмерке, получив прямую путевку в 1/8. Там «Рейнджерс» встретились с «Фенербахче» и в итоге все дошло до серии пенальти, где шотландцы оказались лучше и прошли дальше.

«Атлетик» из Бильбао проводит отличный сезон, в чемпионате Испании баски идут на четвертой строчке и они главный претендент на четвертую путевку в Лигу чемпионов. Правда, в последних турах «Атлетик» многовато растерял очков в Ла лиге, но это следствие игры еще и в Лиге Европы. Бильбао не хватает длины скамейки, чтобы полноценно ротировать состав. При этом групповой этап баски прошли неплохо, финишировав на второй позиции и пропустив вперед «Лацио» по разнице мячей. В 1/8 «Атлетик» ждала «Рома» и поражение в столице Италии, но дома Бильбао взял уверенный реванш и прошел дальше.

«Рейнджерс» три года назад уже играл в финале Лиги Европы, но там уступили в серии пенальти «Айнтрахту» и шотландцы с тех пор сильнее не стали. «Атлетик» — главный фаворит турнира, но при этом перед первой игрой испытывает проблемы. Два тура подряд без забитых мячей в Ла лиге, только восстановились от травм лидеры Сансет и Вивиан, под вопросом участие Берчиче, а это трио железобетонные игроки стартового состава. Поэтому в выездной игре баски могут и не победить, да и шотландцы дома должны сделать какой-то задел, иначе на «Сан Мамес» их ждёт беда», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».