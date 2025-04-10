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«Легия» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги конференций

«Легия» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги конференций
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги конференций «Легия» — «Челси».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

«Челси» в рамках Лиги конференций отправляется в Варшаву. Я вам скажу как человек, который однажды побывал на этом стадионе — всё это было очень эмоционально, темпераментно. Такого шума я не слышал даже в Турции. Это было абсолютное безумие.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И мы с вами можем только гадать: когда «Челси» в последнем туре чемпионата играл с «Брентфордом» полурезервом, особенно в атаке, — то ли Мареска сознательно дал отдохнуть основе перед матчем с «Легией», то ли просто дело в самочувствии игроков — Палмера, Джексона и других, которые не потянули бы два матча подряд с таким интервалом.

Но «Легия» — это соперник, которого точно стоит опасаться. Возможно, первый по-настоящему серьёзный соперник «Челси» в Лиге конференций. Лёгкой прогулки, как в предыдущих матчах, не будет. До этого «Челси» проходил турнир спокойно, играя фактически резервным составом. Сейчас, мне кажется, коса может найти на камень.

Я жду от этой игры настоящего духа плей-офф, безумного антуража, потому что приезд английского клуба — это большое событие для Варшавы. С учётом того, что это только первый матч из двух, думаю, что игра получится низовой. Команды будут присматриваться друг к другу, и «Челси» точно не получит много пространства. «Легия» идёт лишь пятой в чемпионате Польши, так что много они уже упустили — этот матч для них, возможно, главный в сезоне», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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