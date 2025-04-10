«Бетис» — «Ягеллония»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги конференций

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Ягеллония».

Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1.5) за 1.80.

«В этом сезоне «Ягеллония» творит историю. Не встретив ни одного топ-клуба на пути, она дошла до четвертьфинала Лиги конференций. При этом сразу две польские команды — «Легия» и «Ягеллония» — вошли в восьмёрку лучших турнира. Ни одна другая страна таким достижением похвастаться не может. Это происходит в тот самый сезон, когда финал Лиги конференций пройдёт в Польше — во Вроцлаве. Теперь за право сыграть на этом стадионе борются две польские команды: «Легия» из Варшавы и «Ягеллония», действующий чемпион Польши.

Сейчас «Ягеллония» ведёт борьбу за чемпионство, входит в тройку лидеров чемпионата Польши, но с командами уровня «Бетиса», скорее всего, раньше не встречалась. «Бетис» — это команда другого масштаба. Думаю, «Бетис» выиграет уверенно, что-то вроде 2:0 или 3:0. С переходом Антони в январе команда заиграла по-настоящему ярко. Его связка с Иско — одна из лучших в Испании в этом году. Если бы сезон начался в январе, «Бетис», возможно, боролся бы за чемпионство и уж точно опередил бы «Атлетико». Футбол, который команда Мануэля Пеллегрини показывает последние месяцы, — один из самых зрелищных в Европе.

Недавно они сыграли вничью с «Барселоной» 1:1 на выезде — без Иско, который как экс-футболист «Реала» традиционно играет ярко против «Барселоны». Когда Иско вернётся, а команда отдохнула после воскресного матча, «Бетис», думаю, покажет свою лучшую игру. Если это произойдёт — «Ягеллония» будет разгромлена.

Мои ставки на этот матч: победа «Бетиса» с форой (-1,5). Думаю, они не захотят откладывать вопрос выхода в полуфинал до ответного матча в Белостоке», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».