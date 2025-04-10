«Колорадо» — «Ванкувер»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс».

Ставка: победа «Колорадо» за 1.65.

«Чудеса невозможно поставить на поток, вот и у «Ванкувера» не получится. Вытащить матч, уступая 2:5 за минуту до конца, — это будет занозой для «Далласа» на долгое время, но никак «Кэнакс» в матче с «Колорадо» не поможет. «Косатки» плохи в этом сезоне, «лавины» их и перебе́гают, и переиграют, да ещё и постараются помочь Нэйтану Маккиннону обойти Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Одной лишь мотивации маловато, тем более что «Ванкуверу» нужно настоящее чудо, чтобы выбить «Миннесоту» из борьбы за плей-офф. Шансы чисто математические. Ждём яркой игры «Эвеланш» и, возможно, победы с «-1», а то и с «-2».

Моя ставка: победа «Колорадо» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».