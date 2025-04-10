Неработающих букмекеров могут обязать выплачивать целевые отчисления

Минфин РФ предлагает устранить из закона о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр формулировки, позволяющие операторам не выплачивать отчисления на поддержку спорта, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас целевые отчисления обязаны платить компании, которые соответствуют критерию «заключающий пари на спортивные соревнования». Если пари на спортивные соревнования в отчётном периоде не заключались, то букмекер может не выплачивать отчисления. Министерство финансов предлагает обязать лицензированные компании, которые не работают, переводить ЕРАИ целевые отчисления в минимально установленном объёме — 30 млн рублей в квартал.

Кроме того, текущая редакция закона не предусматривает необходимости удержания и направления в ЕРАИ отчислений от пари, заключённых в пунктах приёма ставок (ППС) с использованием банковских карт. По подсчётам ведомства, объём поступлений увеличится более чем на 180 млн рублей в год после устранения этих лазеек.

«Хорошо, что обнаружили эти правовые нестыковки. А 180 млн рублей — это приличная сумма. На неё можно реализовать какой-нибудь хороший социальный проект. Поэтому однозначно законопроект поддержим», — заявил председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.