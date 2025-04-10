Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Неработающих букмекеров могут обязать выплачивать целевые отчисления

Неработающих букмекеров могут обязать выплачивать целевые отчисления
Аудио-версия:
Комментарии

Минфин РФ предлагает устранить из закона о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр формулировки, позволяющие операторам не выплачивать отчисления на поддержку спорта, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас целевые отчисления обязаны платить компании, которые соответствуют критерию «заключающий пари на спортивные соревнования». Если пари на спортивные соревнования в отчётном периоде не заключались, то букмекер может не выплачивать отчисления. Министерство финансов предлагает обязать лицензированные компании, которые не работают, переводить ЕРАИ целевые отчисления в минимально установленном объёме — 30 млн рублей в квартал.

Кроме того, текущая редакция закона не предусматривает необходимости удержания и направления в ЕРАИ отчислений от пари, заключённых в пунктах приёма ставок (ППС) с использованием банковских карт. По подсчётам ведомства, объём поступлений увеличится более чем на 180 млн рублей в год после устранения этих лазеек.

«Хорошо, что обнаружили эти правовые нестыковки. А 180 млн рублей — это приличная сумма. На неё можно реализовать какой-нибудь хороший социальный проект. Поэтому однозначно законопроект поддержим», — заявил председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android