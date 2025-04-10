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Алекс Волкановски — Диего Лопес: кто фаворит боя UFC 314

Алекс Волкановски — Диего Лопес: кто фаворит боя UFC 314
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир UFC 314. Главным его событием станет бой за титул в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Он оказался вакантным после того, как его добровольно оставил Илия Топурия. Начало боя запланировано на 8:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийцу, предлагая коэффициент 1.69 на его победу и 2.22 — на победу Лопеса. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 53.00.

На ТБ 3.5 раунда дают котировку 1.51, а обратный исход доступен за 2.48.

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