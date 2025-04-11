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«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 11 апреля

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 11 апреля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.97.

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Хозяевам не помешало бы вернуться к победам перед первым раундом плей-офф. В семи последних матчах «Кэпиталз» проиграли пять раз, приятного мало. Благо такая возможность будет. Дело в том, что «Каролина Харрикейнз» переживает серию поражений в гостях: три выезда подряд — три проигрыша с общим счётом 4:13.

Плюс «Вашингтон» наверняка захочет взять реванш, после того как проиграл в Роли со счётом 1:5. «Харрикейнз» в принципе в этом сезоне посредственно проводят выездные матчи, а потому повторить успех в гостях у «Кэпиталз», которые хороши дома, вряд ли смогут. Ждём победу хозяев любым способом.

Скорее всего, заброшенных шайб будет достаточно много. Не исключено, что сумеет отличиться и Александр Овечкин. Рекорд побит, эмоциональное давление теперь гораздо ниже. Да и внимание защитников может быть не такое, как раньше. В общем, шансы обновить рекорд наверняка будут.

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