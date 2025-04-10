Названы шансы Овечкина забить «Каролине»

В пятницу, 11 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Каролина Харрикейнз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.36.

Разница в вероятности составляет приблизительно 3%. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.60. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если Овечкин не забьёт, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).