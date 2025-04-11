«Локомотив» — «Авангард»: букмекеры оценили шансы команд

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11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 53% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики ожидают, что первая встреча серии «Локомотив» — «Авангард» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.05.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 18.0.