«Локомотив» — «Авангард»: прогноз на первый матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первую игру серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.81.

В этом сезоне «Авангард» дважды пытался победить «Локомотив» — в обоих случаях потерпел неудачу. В гостях проиграл со счётом 2:3, в качестве домашней команды — 3:5. С другой стороны, это было ещё до назначения Ги Буше. Канадский специалист, в свою очередь, модифицировал игру омичей.

«Ястребы» волшебно провели заключительную часть регулярки, а в первом раунде Кубка Гагарина обыграли действующего чемпиона «Металлург» со счётом 4-2. Идеи Ги Буше прижились очень быстро. Многие хоккеисты из нижних звеньев заметно прибавили, стали чаще выигрывать микроматчи.

А тут ещё главная звезда «Авангарда» Владимир Ткачёв оправился от травмы и вовсю набирает форму. Заброшенная им шайба стала победной в третьем матче с «Металлургом» (2:1 ОТ). Такое, разумеется, вдохновляет. У омичей явно есть характер и отлично работает бригада большинства. Это опасный соперник.

И всё же к первому матчу «Локомотив» подходит в качестве фаворита. Во-первых, встреча пройдёт в Ярославле. Подспорье родных трибун даст преимущество. Во-вторых, пока железнодорожники восстанавливались и готовились, омичи приносили себя в жертву ради победы над «Металлургом». Обошлось без серьёзных кадровых потерь, но запасы энергии исчерпались.