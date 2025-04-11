«Валенсия» — «Севилья»: прогноз и ставки на матч

11 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.33, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Валенсия» — «Севилья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.