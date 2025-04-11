«Валенсия» — «Севилья»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Валенсия» — «Севилья».

Ставка: «Валенсия» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

Выезд в Валенсию был сложным испытанием для всех, даже когда «летучие мыши» находились в ужасном виде. Для севильцев они являются далеко не самым удобным соперником. Красно-белые выиграли только одну из шести предыдущих очных встреч. И только в одной из этих игр на двоих соперники забили больше двух голов.

Скорее всего, и в этот раз будет либо 0:0 или 1:1. Либо же победа «Валенсии» с минимальным счётом. Севильцы выиграли всего-навсего 4 из 15 выездных матчей чемпионата Испании. Одолели нестабильных середняков и явных аутсайдеров. «Валенсия» — середняк, но уже чуть более стабильный.

Игра с «Реалом» отняла немало сил у «Валенсии», однако «Севилья» потратила ещё больше энергии, причём впустую. В трёх предыдущих турах Примеры красно-белые уступили «Атлетику» из Бильбао (0:1), «Бетису» (1:2) и мадридскому «Атлетико» (1:2). Вряд ли получится набрать больше одного очка в Валенсии.