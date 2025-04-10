Делай ставку на матч «Лион» — «МЮ» и участвуй в розыгрыше 22 млн рублей от «БЕТСИТИ»

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10 апреля «Лион» встретится с «Манчестер Юнайтед» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов. Игра во Франции начнётся в 22:00 мск. Все клиенты «БЕТСИТИ» могут принять участие в розыгрыше 22 млн рублей в честь дня рождения букмекера. Переходи по ссылке и заключай пари до 26 апреля.

Обе команды отлично провели общий этап Лиги Европы. Соперники заняли места в топ-8 и напрямую квалифицировались в 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» остаётся единственной командой турнира, которая ещё ни разу не уступила в текущем розыгрыше. В активе коллектива Рубена Аморима шесть побед и четыре ничейных исхода.

В рамках 1/8 финала манкунианцы сломили сопротивление испанского «Реала Сосьедад». После выездной ничьей «Манчестер Юнайтед» дожал оппонента на «Олд Траффорд» — 4:1. Лион без видимых проблем разобрался с румынским «ФКСБ». Французская команда победила на выезде (3:1), а затем закрепила успех, на своём поле разгромив соперника со счётом 4:0.

«Манчестер Юнайтед» здорово смотрится в Лиге чемпионов, но не сумел взять трофей в английских кубках, а в АПЛ заметно отстаёт от еврокубковой зоны. На этом фоне местные СМИ сообщают, что основной голкипер команды Андре Онана может летом может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Также медиа сообщили информацию о заинтересованности Бруну Фернандешем со стороны мадридского «Реала». Однако Рубен Аморим публично заверил, что этого не случится.

Ответная встреча соперников состоится 17 апреля на «Олд Траффорд». Победитель данного противостояния в полуфинале встретится с сильнейшей командой из пары «Рейнджерс» и «Атлетик» из Дортмунда.

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