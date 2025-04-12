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Названы шансы «Локомотива» победить «Рубин» в Казани

Названы шансы «Локомотива» победить «Рубин» в Казани
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12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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