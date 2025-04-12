«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ

12 апреля в Казани состоится матч 24-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Рубин» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. На гол в каждом тайме дают 1.70.