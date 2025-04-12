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«Ахмат» — «Ростов»: букмекеры определили фаворита матча

«Ахмат» — «Ростов»: букмекеры определили фаворита матча
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12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ахмат» — «Ростов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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