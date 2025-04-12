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«Леганес» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Леганес» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
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12 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Леганес» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 75% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Леганес» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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