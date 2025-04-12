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«Бавария» — «Боруссия»: букмекеры оценили шансы в главном матче тура Бундеслиги

«Бавария» — «Боруссия»: букмекеры оценили шансы в главном матче тура Бундеслиги
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12 апреля состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.45, что составляет около 67% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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