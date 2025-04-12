«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: определён самый вероятный счёт

12 апреля состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.45, что составляет около 67% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Наиболее вероятный исход — 2:1 в пользу мюнхенцев (8.20). Победа «Баварии» 2:0 идёт за 8.90, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.90, а на 3:1 в пользу хозяев — 10.0.