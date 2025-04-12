«Рубин» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.93.

«Рубин» мог бы претендовать на большее, чем статус середняка РПЛ, если бы у Рахимова было больше ресурсов. Если бы не техничный Мирлинд Даку, результативность была бы совсем никудышной. Забивают казанцы реже, чем пропускают (в среднем 1,3 гола за матч в первенстве).

У «Локомотива» мощи в атаке будет поболее. Сверкает восходящая звезда Алексей Батраков. Забитый им мяч помог отнять очки у «Зенита» (1:1). Подняться выше в таблице это не помогло, красно-зелёные остались на шестом месте. Но всё равно приятно.

Подопечные Михаила Галактионова выиграли только один из шести предыдущих матчей чемпионата России. Неудобные соперники, сложные выездные матчи. Много ничьих (4). После выезда в Казань может стать ещё на одну больше. Впрочем, лучше проверить ТМ 2.5 мяча за 1.93.

Лишь одна из девяти предыдущих очных встреч в Казани получилась результативной. Подгоняемые поддержкой родных болельщиков подопечные Рахимова наверняка навяжут свои правила игры. Большое количество забитых мячей в них не входит. Москвичи выиграли только 4 из 11 выездных встреч РПЛ. Не факт, что смогут набрать очки в этот раз.