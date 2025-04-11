«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» Мх.

Ставка: тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.72.

«Вынесенный на пятницу матч российского чемпионата пройдёт в Москве, где сейчас достаточно холодно и снежно, но едва ли это критично скажется на качестве газона домашнего стадиона «Спартака», который будет принимать «Динамо» из Махачкалы.

Гостевая команда стала намного бодрее смотреться в атаке после зимних сборов, что подтверждают в основном её домашние матчи после возобновления РПЛ. Четыре мяча в ворота «Химок» — это солидно, это красиво. Прекрасно проявили себя Агаларов и Касинтура. Но теперь Махачкалу ждёт выездной матч. А вот как раз на чужих полях в Москве у «Динамо» возникают большие проблемы в этом году. Поражение 0:4 от московского «Динамо» и поражение 0:2 от ЦСКА — вот такие результаты были в предыдущих выездных матчах махачкалинского «Динамо».

«Спартак» должен быть очень мотивирован, поскольку команда теоретически ещё даже рассчитывает на чемпионство. А в этом туре друг с другом будут играть «Зенит» и «Краснодар». И либо обе команды, либо одна из них очки точно потеряют. Поэтому мотивация «Спартака» абсолютно ясна и конкретна — только победа.

Посмотрим, как «Спартак» играет в атаке. В 2025 году не забили красно-белые только лишь в матче против «Ахмата», организованной команды, которая принимала красно-белых на своём поле. Дома против Махачкалы, думаю, «Спартак» должен быть более конкретен в своих атакующих действиях и создавать моменты. Хорошая была победа в прошлом туре над «Ростовом» со счётом 3:0. Не вышел в стартовом составе Угальде, так что теперь на позиции центрального нападающего есть конкуренция. Поэтому кто бы ни появился, он или Гарсия, мотивация будет совершенно точно запредельной. Плюс есть Солари, есть Барко, есть многие другие футболисты, которые хорошо проявляют себя в этой части сезона. Думаю, что «Спартак» вполне может создать моменты как минимум на два забитых мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».