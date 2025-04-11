«Спартак» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 11 апреля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.30.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала, первый матч 24-го тура РПЛ. «Динамовцы» за счёт двух побед в этой весенней части чемпионата над «Химками» и «Крыльями Советов», а также ничейного исхода с «Локомотивом», можно сказать, вздохнули с облегчением. 24 очка, 10-е место и, самое главное, отличное настроение, с которым футболисты выйдут на матч против одного из лидеров.

Но в этом матче им ловить нечего. Всего восемь очков удалось заработать махачкалинцам на выезде, одна победа над «Крыльями Советов», кстати, пару туров назад они разгромили самарцев дома, всего четыре забитых мяча в гостях. Ну и соперник, «Спартак», который будет супермотивирован, у которого есть шанс побороться за чемпионство.

«Спартак». У хозяев все живы-здоровы, уверен, что тоже они находятся в отличном расположении духа после уверенной победы в Ростове. И при поддержке своих болельщиков, которых будет достаточно на стадионе, с первых минут начнут штурмовать ворота гостей.

Матч первого круга закончился вничью, этот результат был неожиданным – 1:1. Но забивали только спартаковцы. Сначала Угальде отличился, а потом Литвинов забил в свои ворота. Ну а теперь к прогнозу.

Посмотрев на котировки, я сразу принял решение – «Спартак» победит с форой (-1) за 1.83. И эта ставка, можно сказать, без риска. 100% «Спартак» выиграет в этом матче, а вот сколько забьёт, предположить сложно. Второй вариант для рассмотрения – «Махачкала» не забьёт. Приблизительно такой же коэффициент. Ну и третий вариант, если объединить первые две ставки, — это точный счёт 1:0, 2:0 или 3:0, за 2.30.

И я, немножко поразмыслив, выбираю вариант номер три — точный счёт в матче 1:0, 2:0 или 3:0», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».