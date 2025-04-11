«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

«Красно-белые продолжают борьбу за высшие места в чемпионате. В последних трёх матчах было набрано семь очков — вполне неплохой результат, единственная ощутимая неудача — нулевая ничья с «Ахматом», даже «Зенит» туром ранее обыграть удалось. Грозненцы же второй раз за сезон становятся непреодолимой стеной для москвичей. В последнем туре команда Деяана Станковича играла с «Ростовом». Первая половина встречи получилась не шибко результативной, зато очень эмоциональной. Результатом ожесточённой борьбы стало удаление Алексея Сутормина уже в добавленное к тайму время. Изначально судья показал жёлтую карточку, но после просмотра VAR поменял своё решение, прямое удаление. После него у «Спартака» всё пошло как по маслу, Наиль Умяров и Кристофер Мартинс отличились на 65-й и 68-й минутах, Эсекьель Барко закончил вообще всё на 88-й. 3:0 — уверенная победа москвичей, которая позволяет им вернуться на вторую строчку в таблице.

У команды из Махачкалы дела явно налаживаются, «Динамо» одержало аж две победы в последних трёх играх, единственной неудачей стал матч с ЦСКА, в Москве команда Хасанби Биджиева уступила 0:2. Зато в последнем туре наконец наступило время для радости, в игре с «Химками» динамовцы показали всё на, что они способны. Победа 4:1 с голами Эгаша Касинтуры, Мохаммада Джавада Хоссейннежада и дублем Гамида Агаларова позволила команде оторваться от зоны стыковых матчей аж на четыре очка. Если «Динамо» продолжит играть так же результативно, то о перспективах в чемпионате уже можно будет не беспокоиться.

И «Спартак», и «Динамо» после зимней паузы играют в весёлый и результативный футбол. Махачкалинцы за последние четыре встречи забили практически половину от всех своих мячей в РПЛ. Спартак так же любит повеселить болельщиков, игра в Грозном — скорее исключение. Предположу, что мы увидим достаточное количество голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».