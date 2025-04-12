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«Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз на матч в Мюнхене

«Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз на матч в Мюнхене
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Бавария» — «Боруссия» Д.

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.82.

Откровенно говоря, «Баварии» тоже сейчас совсем не до встречи с дортмундской «Боруссией». В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов она уступила на своём поле «Интеру» (1:2). Поездка в Милан теперь будет вдвойне сложнее. Готовиться к ней надо основательно. Ну и что за дерби нас ждёт? Ни настроя, ни мотивации — скукота? Похоже на то!

Тем не менее в победу «Баварии» верится больше. Ей нельзя терять очки. Отрыв от «Байера» шесть очков. С одной стороны, прилично. С другой стороны, одно поражение — и станет тревожно. Кроме того, встреча пройдёт в Мюнхене. Крайне нежелательно расстраивать болельщиков. Тем более после поражения от «Интера». П1 + ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.82.

Укрепляет уверенность в победе мюнхенцев то, что для дортмундцев это третий подряд выезд. Времени перевести дух и подготовиться нет совсем, и соперники очень сложные. Энергоресурсы исчерпаны, да ещё и эмоциональное состояние подавленное. В общем, итог предсказуем, что тоже не характерно для этого дерби.

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