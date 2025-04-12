«Ахмат» — «Ростов»: прогноз на матч в Грозном

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу РПЛ «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.87.

Сергей Ташуев спасает «Ахмат» от вылета в Первую лигу. Беспроигрышная серия насчитывает семь встреч. Грозненцы отняли очки у московского «Динамо» (1:1), «Рубина» (2:1), «Локомотива» (1:1) и «Спартака» (0:0). Поднялись на 13-ю строчку. Впереди ростовчане, они тоже в порядке: проиграли только 2 из 10 последних матчей чемпионата России. Дважды отняли очки у московского «Динамо» (в обоих случаях 1:1), победили ЦСКА (2:1) и «Акрон» (3:2). Солидный список.

Встреча в Грозном будет интересной и насыщенной событиями. Фаворита выявить сложно. Соперники на ходу. Здорово комбинируют, создают моменты и цепляются за хорошие результаты. Не исключено, что будет ничья. Проверим лучше «обе забьют» с коэффициентом 1.87.

Встреча в первом круге завершилась со счётом 3:2 в пользу грозненцев. Вряд ли в этот раз голов будет так же много, но как минимум по одному разу должны друг друга огорчить. Отсиживаться в обороне совсем не в их духе, всегда нацелены на ворота оппонента.