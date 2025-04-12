«Леганес» — «Барселона»: прогноз на матч 12 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Ла Лиги «Леганес» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

Разгромив на днях дортмундскую «Боруссию» (4:0) в Лиге чемпионов, каталонцы продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 22 встреч. В этот раз у «Леганеса» просто нет шансов. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, он выиграл лишь 1 из 10 предыдущих матчей Примеры. Ничьих за этот период времени три. Спустился на 18-ю строчку в турнирной таблице. Шансов избежать вылета в Сегунду становится всё меньше.

«Барселона» набрала шикарный ход, намеревается взять квадрупл. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка и может увеличиться. Мадридцам нужно отквитать у «Арсенала» три мяча во избежание вылета из Лиги чемпионов. То есть у них совсем нет времени готовиться к выезду в Алавес.

В то время как каталонцы заготовили шикарную почву для ответной игры с «Боруссией». Могут спокойно сосредоточиться на внутренней арене и конкретно «Леганесе». Кроме того, имеет место возможность реванша. В общем, ждём победу хозяев, при том что тотал будет больше 2.5 мяча.